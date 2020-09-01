Куба заявила о поддержке Лукашенко

https://static.news.ru/photo/52402e90-ec67-11ea-a0d6-fa163e074e61_660.jpg Бруно Родригес Фото: Mark J Sullivan/Global Look Press

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что власти страны поддерживают Александра Лукашенко как легитимного президента Белоруссии.

Куба подтверждает свою поддержку законного президента Беларуси Александра Лукашенко и категорически отвергает иностранное вмешательство во внутренние дела этой братской страны, — заявил министр на своей странице в Twitter.

#Cuba reafirma su apoyo al Presidente legÃ­timo de #BelarÃºs , Alexander Lukashenko, y rechaza enÃ©rgicamente la intromisiÃ³n extranjera en los asuntos internos de ese hermano paÃ­s. — Bruno RodrÃ­guez P (@BrunoRguezP) September 1, 2020

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В Евросоюзе, Канаде, Великобритании и Ирландии результаты голосования не признали, а Лукашенко объявили персоной нон грата. Госдеп США назвал выборы «несвободными и несправедливыми». При этом свои поздравления с победой Лукашенко направили лидеры России и ряда бывших республик СССР, Турции, Китая, Венесуэлы, Вьетнама и Никарагуа.

15 августа Александр Лукашенко рассказал о своём разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, РФ готова оказать помощь «по обеспечению безопасности» РБ, писал NEWS.ru.