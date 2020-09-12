Куба открыла границы для зарубежных туристов

https://static.news.ru/photo/06bc1b76-f65f-11ea-abaa-fa163e074e61_660.jpg Карибские острова (Куба) Фото: Torsten Antoniewski/imagebroker.com/Global Look Press

Куба объявила о готовности принимать иностранных туристов из нескольких островных курортов, где не было зафиксировано случаев COVID-19 (Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария) с 1 июля. С 5 сентября Куба открыла границы для канадских туристов. В карибской стране надеются, что следующими на остров вернутся российские чартеры.

Для въезда на Кубу не требуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный в стране вылета. Всех прибывающих по прилёте ждёт термометрия и бесплатный ПЦР-тест. Обязательным условием пребывания на Кубе станет медицинская страховка, которая покрывает расходы на лечение коронавируса, — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Для минимизации контактов туристов с местными, перемещение гостей на Кубе ограничили территорией указанных туристических провинций. Экскурсии в Гавану и другие регионы приостановлены.

На Кубе очень рассчитывают на возвращение российских чартеров, так как Россия — второй по значимости иностранный рынок для карибского государства. В прошлом году там побывали 178 тыс. туристов из РФ. Регулярные рейсы из России на Кубу «Аэрофлот» отложил до 28 марта 2021 года.

Всего на Кубе было зарегистрировано около 4300 заболевших коронавирусом, 100 человек умерли от инфекции.

Как писал NEWS.ru, Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) сообщила, что 53% государств мира смягчили введённые из-за пандемии коронавируса ограничения на поездки. В общей сложности 115 стран в той или иной степени ослабили ограничения, 19 июля таких государств было на 28 меньше. При этом две страны полностью отказались от ограничительных мер. Государства, в которых происходит ослабление ограничений, отличаются высоким уровнем санитарно-гигиенической инфраструктуры и сравнительно низким уровнем распространённости COVID-19. Как отметили в UNWTO, 79% стран из числа развитых постепенно разрешают путешествия, среди развивающихся государств этот показатель равен 49%. В то же время во многих уголках мира власти подходят к снятию ограничений с крайней осторожностью, а границы 93 стран (43% от общего числа) по-прежнему закрыты полностью.