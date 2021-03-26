Кравчук: Россия хочет уничтожить Украину

https://static.news.ru/photo/2f1f7d0a-8e77-11eb-ba9b-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук полагает, что Россия может выдвинуть Украине территориальные претензии, потому что «хочет уничтожить» страну.

РФ не откажется от своей основной позиции. Она формулируется так: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России». К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии. Россия хочет уничтожить Украину. И мы должны понимать это, — заявил он в эфире на телеканала «Украина».

Кравчук возложил на Российскую Федерацию ответственность за обстрелы возле поселка Шумы в Донбассе. Он отметил, что мировое сообщество обязано продолжить давление на РФ, вплоть до введения очередных санкций. По его словам, «только таким способом можно остановить Россию».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны «нормандской четвёрки» (Украина, Германия, Франция и Россия) сделать всё возможное для сохранения режима прекращения огня в Донбассе. Политик выразил соболезнования близким четверых украинских военных, которые погибли в ходе миномётного обстрела возле посёлка Шумы в Донецкой области.

Накануне глава государства провёл консультации с руководством стран «нормандской четвёрки» в связи с обстрелом позиций ВСУ в Донбассе.

В штабе операции Объединённых сил Украины сообщили, что в зоне конфликта в Донбассе под миномётным обстрелом погибли четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины. Кроме того, два солдата получили ранения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 марта заявил, что конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, если на это согласится Россия. Он добавил, что с декабря 2020 года в Донбассе наблюдается ухудшение ситуации, при этом снижается эффективность переговоров в ТКГ, передавал NEWS.ru.