Зеленский призвал «нормандскую четвёрку» сохранить перемирие в Донбассе

https://static.news.ru/photo/30555dde-8e63-11eb-b1bf-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны «нормандской четвёрки» (Украина, Германия, Франция и Россия) сделать всё возможное для сохранения режима прекращения огня в Донбассе.

Призываю всех лидеров «нормандской четвёрки» и партнёров сделать всё возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, — написал он в Twitter.

Политик выразил соболезнования близким четверых украинских военных, которые погибли в ходе миномётного обстрела возле посёлка Шумы в Донецкой области.

Цена войны — жизни наших людей. Мужественных и непокорённых, — добавил украинский лидер.

Накануне глава государства провёл консультации с руководством стран «нормандской четвёрки» в связи с обстрелом позиций ВСУ в Донбассе.

В штабе операции Объединённых сил Украины сообщили, что в зоне конфликта в Донбассе под миномётным обстрелом погибли четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины. Кроме того, два солдата получили ранения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 марта заявил, что конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, если на это согласится Россия. Он добавил, что с декабря 2020 года в Донбассе наблюдается ухудшение ситуации, при этом снижается эффективность переговоров в ТКГ, передавал NEWS.ru.