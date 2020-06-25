Коронавирусом могли заразиться 25 млн жителей США

https://static.news.ru/photo/74a590b2-b718-11ea-b446-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что COVID-19 могли заболеть в 10 раз больше американцев, чем заявлено в официальной статистике. Речь, по его словам, может идти о 25 млн жителей Соединённых Штатов. Такая вероятность есть из-за большого числа бессимптомных носителей инфекции, отметил он.

Этот вирус так часто вызывает бессимптомное течение болезни. Мы, вероятно, определили примерно 10% вспышки болезни, — приводит его слова издание The Hill.

Хотя ранее почти у 2,4 млн американцев тесты показали наличие коронавируса, однако, по словам Редфилда, ряд других тестов, например, при сдаче крови донорами, показал, что инфицированы COVID-19 были 5–8% от 328-миллионного населения страны.



11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 9,4 млн человек по всему миру, более 482 тысяч умерли. РФ занимает третью строчку по количеству инфицированных с 613 994 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — 2 381 361 человек, на втором Бразилия — 1 188 631. Также в первой десятке стран — Великобритания, Испания, Италия, Индия, Перу, Иран и Чили.

Ранее китайские учёные пришли к выводу, что выработанные организмом антитела против коронавируса могут исчезнуть спустя два месяца. А значит, возможность повторного заражения не исключена, писал NEWS.ru.