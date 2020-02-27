https://static.news.ru/photo/2fcc95b2-5921-11ea-83b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Marriott, via www.imago-ima/ www.imago-images.de/Global Look Press

Четверо учеников школы в Лондоне, где учатся двое детей принца Уильяма — принц Джордж и принцесса Шарлотта — отправлены на карантин из-за коронавируса. Сейчас школьники ожидают результатов анализов.

Из-за опасения распространения инфекции в Британии уже закрыт ряд школ. Своих детей герцоги Кембриджские забрали домой, пишет Daily Mail.

В других школах дети не болеют коронавирусом, но эти заведения всё же закрыты на карантин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отец троих детей герцог Кембриджский признался, что часто читает своим детям книгу «Верхом на помеле». Он даже встречался с её автором, английской писательницей Джулией Дональдсон, и лично выразил ей благодарность от имени всех родителей.