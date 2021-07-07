Корабль ВМС США направился в Чёрное море

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) July 8, 2021
Самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze стартовали в Чёрном море 28 июня. В них принимают участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них — украинские. Также к учениям привлекут десятки кораблей, самолётов и спецназ.
Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя учения Североатлантического альянса в Чёрном море, заявила, что НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ.
Ранее сообщалось, что корабль Военно-морских сил Испании вошёл в Чёрное море для участия в военных учениях НАТО Sea Breeze 2021. Черноморский флот приступил к слежке за судном.