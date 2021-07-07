Корабль ВМС США направился в Чёрное море

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Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma Военно-морских (ВМС) США направился в Чёрное море. Об этом сообщили в Twitter американского Шестого флота.

Отмечается, что корабль начал следование для взаимодействия в военных учениях НАТО.

Самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze стартовали в Чёрном море 28 июня. В них принимают участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них — украинские. Также к учениям привлекут десятки кораблей, самолётов и спецназ.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя учения Североатлантического альянса в Чёрном море, заявила, что НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ.

Ранее сообщалось, что корабль Военно-морских сил Испании вошёл в Чёрное море для участия в военных учениях НАТО Sea Breeze 2021. Черноморский флот приступил к слежке за судном.