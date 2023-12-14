Консульский отдел посольства России в США потеряет почти полсостава ТАСС: консульский отдел посольства России в США сократится на 40%

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Посольство Российской Федерации в США

Консульский отдел посольства России в США вскоре сократится на 40% из-за требований американской стороны, что серьезно осложнит его работу, заявила ТАСС заведующая консульским отделом посольства Надежда Шумова. По ее словам, уменьшение численности состава отдела произойдет из-за введенных властями США ограничений по сроку пребывания дипломатов из России.

В 2024 году условия консульской работы в США еще сильнее ухудшатся. Через 10 дней консульский отдел потеряет 40% своего состава. Все это приведет к тому, что нам все сложнее будет обеспечивать как выезды, так и одновременно полноценную работу консульского отдела на период отсутствия ключевых сотрудников, — сказала она.

В октябре МИД Финляндии сообщил, что пришел к выводу об отсутствии необходимости в упразднении консульства РФ на Аландах. Кроме того, в ведомстве заявили, что Хельсинки не следует отказываться от статуса архипелага как демилитаризованного. Аландские острова имеют его с середины XIX века.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что закрытие генеральных консульств Германии в России направлено на разрыв всего комплекса российско-германских отношений. По ее словам, усилия принимаются и по минимизации двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении.