Захарова объяснила, почему закрываются генконсульства ФРГ в России Захарова назвала закрытие генконсульств ФРГ в РФ политикой разрыва отношений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Закрытие генеральных консульств Германии в России направленно на разрыв всего комплекса российско-германских отношений, заявила представитель МИР РФ Мария Захарова. По ее словам, усилия принимаются и по минимизации двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении. Дипломат подчеркнула, что Москва принимает меры для максимального нивелирования трудностей для российских граждан.

Абсолютно очевидно, что данные действия предпринимаются германскими властями в соответствии с проводимой правительством ФРГ политикой, направленной на разрыв всего комплекса российско-германских отношений, включая минимизацию двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении, — сказала Захарова.

Она добавила, что в конце мая этого года власти ФРГ потребовали от российской стороны закрыть свои генконсульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне до 1 января 2024 года. Вместе с этим Москву уведомили о закрытии с 1 декабря генконсульств Германии в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

Берлин целенаправленно усложняет консульское обслуживание сотен тысяч россиян, проживающих в Германии, которое со следующего года будет возможно лишь в Посольстве России в Берлине и в Генеральном консульстве России в Бонне, — подчеркнула Захарова.

В пятницу, 1 декабря, представительство Германии закрылось в Калининграде. Ближайшее к региону открытое генконсульство располагается в Санкт-Петербурге. Консульство проработало в регионе почти 20 лет.

Следом стало известно и о закрытии генконсульства ФРГ в Новосибирске. Гражданам РФ рекомендовали обращаться в представительство в Москве. Представительство открылось в Новосибирске в 1994 году. Оно обслуживало жителей Сибири и Дальнего Востока.