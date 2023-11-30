Германия закрыла свое генконсульство в Калининграде

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Генконсульство Германии в Калининграде

Генконсульство Германии в Калининграде прекратило свою работу 30 ноября, сообщается на сайте немецкого диппредставительства. Причины закрытия дипмиссии не уточняются.

По консульским и паспортным вопросам из консульского округа Генерального консульства в Калининграде просьба обращаться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. По визовым вопросам просьба обращаться исключительно в Визовый отдел Посольства Германии в Москве, — говорится в публикации.

Как пишет портал «Новый Калининград», это событие стало следствием решения российских властей о сокращении численности сотрудников германских учреждений в стране. Консульство проработало в регионе почти 20 лет.

В мае стало известно, что нескольким сотням сотрудников немецких учреждений в России придется покинуть страну в связи с решением властей сократить предел численности работников из Германии. Речь идет о работниках образовательных учреждений и дипломатических представительств. Также уедут сотрудники культурного центра имени Гете. Согласно решению Москвы, всего в стране должно оставаться не более 350 немецких сотрудников.

В ответ в Берлине заявили, что будут соблюдать паритет присутствия российских сотрудников в Германии и также вышлют нескольких из них для баланса. В диппредставительстве подчеркнули, что высылки коснутся граждан России, трудящихся в ФРГ во всех направлениях.