Стало известно о закрытии генконсульства ФРГ еще в одном российском городе Генконсульство Германии закрылось в Новосибирске

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Генеральное консульство Германии прекратило свою работу в Новосибирске, говорится в сообщении германской дипломатической миссии в России. Работа консульства прекращается с 1 декабря. Гражданам РФ рекомендовали обращаться в представительство в Москве.

Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве, — говорится в сообщении.

Генконсульство Германии впервые открылось в Новосибирске в 1994 году. Оно обслуживало жителей Сибири и Дальнего Востока.

Ранее представительство европейской страны закрылось в Калининграде. Ближайшее к региону открытое генконсульство располагается в Санкт-Петербурге. Это событие могло стать следствием решения российских властей о сокращении численности сотрудников германских учреждений в стране. Консульство проработало в регионе почти 20 лет.

В Финляндии тем временем запланировали снести бывшее здание генконсульства России. Власти города Турку уже выкупили постройку у правительства. Владелец здания, компания Senaati, и администрация договорились о цене €1,6 млн.