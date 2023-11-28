В Финляндии выкупили под снос бывшее здание генконсульства России

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Власти финского города Турку выкупили у правительства страны бывшее здание генконсульства России, сообщает Yle. Мэрия планирует его снести и возвести на этом месте другую постройку.

Турку покупает бывшее генконсульство России. Городской совет принял решение единогласно в понедельник, 27 ноября. Нынешний владелец Senaatti (компания, управляющая государственной недвижимостью. — NEWS.ru) и город договорились о цене покупки в €1,6 млн, — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что решение о покупке недвижимости будет реализовано, не дожидаясь возможных апелляций. Городские власти пока точно не определились, что будет построено на месте здания генконсульства, предположительно, это может быть детский сад.

Накануне заместитель премьер-министра Финляндии и министр финансов Риикка Пурра призвала правительство полностью закрыть границу с Россией. По ее словам, наплыв беженцев является угрозой нацбезопасности страны, а других мер по решению этой проблемы будет недостаточно.

До этого глава правительства Финляндии Петре Орпо заявил, что его страна готова закрыть последний контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. Он также отметил, что финские власти не планируют обсуждать с Москвой ситуацию на границе, поскольку это не поможет урегулированию ситуации с притоком беженцев.