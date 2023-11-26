В Финляндии допустили полное закрытие границы с РФ Премьер-министр Финляндии: страна готова закрыть все КПП на границе с Россией

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Финляндия готова закрыть последний контрольно-пропускной пункт на границе с Россией, заявил радио Suomi премьер-министр страны Петре Орпо. По его словам, это может случиться, если не решится проблема неконтролируемого притока беженцев.

При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои пункты, и сосредоточит прием запросов на убежище в другом месте, кроме восточной границы, — сказал Орпо.

Ранее он заявил, что власти Финляндии не планируют обсуждать с Россией ситуацию на границе. Премьер отметил, что Хельсинки готовы к разговору на дипломатическом уровне, однако не будут как-либо способствовать урегулированию ситуации.

До этого вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумслайнен отклонил представленные правительством предложения об ужесточении ограничений на границе с Финляндией. По его словам, инициатива кабмина была отклонена, поскольку министры хотели отказаться от возможности подачи заявлений на предоставление убежища.

С 25 ноября останется открытым только один пункт пропуска на границе России и Финляндии — «Райа-Йоосеппи» (с российской стороны «Лотта» в Мурманской области). Остальные пункты пропуска были закрыты ранее, согласно решению финского премьера Орпо.