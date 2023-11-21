В Финляндии отказались от ужесточений на границе с Россией Yle: вице-канцлер юстиции Финляндии отклонил новые ограничения на границе с РФ

Фото: Kimmo Raisanen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил представленные правительством предложения об ужесточении ограничений на границе с Россией, сообщил телеканал Yle со ссылкой на источник в канцелярии. По его данным, инициативу отклонили, поскольку она не предполагала возможности для подачи заявлений на предоставление убежища.

По словам Пуумалайнена, исходя из документов, правовых предпосылок для дальнейшей реализации предложений нет. Они не содержат достаточных гарантий того, что решение сохранит подлинную и эффективную возможность обратиться за международной защитой, закрепленной в конституции, законодательстве ЕС, Европейской конвенции по правам человека и других документах, — сообщили в канцелярии канцлера юстиции.

Что именно не соответствовало упомянутым законам и соглашениям в проекте, подготовленном МВД, пока неясно, отметил телеканал. Предполагается, что препятствием для подачи заявлений на убежище могло стать закрытие погранпереходов на всей восточной границе, в таком случае возможность для подачи заявления на предоставление убежища будет только в аэропорту Хельсинки Вантаа.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что переговоры с Россией о ситуации с неконтролируемым потоком беженцев на границе не дали результатов. По его словам, в связи с этим Хельсинки рассматривает введение новых ограничений.