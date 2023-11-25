На границе России и Финляндии остался один работающий пункт пропуска

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

С 25 ноября останется открытым только один пункт пропуска на границе России и Финляндии — «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны «Лотта» в Мурманской области), пишет РБК со ссылкой на правительство Финляндии. Остальные пункты пропуска были закрыты ранее, согласно решению финского премьера Петтери Орпо.

Большинство КПП не будут работать до 23 декабря. В то же время, с 18 ноября закрыты четыре других пункта пропуска, расположенных на границе с Карелией и Мурманской областью. Власти Финляндии приняли такое решение из-за наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которые пытаются попасть в страну через российскую территорию.

Мигранты, в основном сомалийцы, рассказывали, что они нашли информацию в интернете о том, как добраться в Европу через Россию. До границы их довозят на велосипедах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что говорить о введении Западом «железного занавеса» из-за закрытия Финляндией КПП на границе и планов Норвегии преждевременно. Он выразил надежду, что до этого дело не дойдет.

Накануне премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере допустил возможность полного закрытия границ с Россией. Он отметил, что Осло пока только внимательно наблюдает за ситуацией как в Финляндии, так и в Эстонии. Власти пойдут на такой шаг, если возникнет необходимость, подчеркнул он.