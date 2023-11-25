Премьер Финляндии заявил, что не будет обсуждать с РФ ситуацию на границе

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Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ

Власти Финляндии не планируют обсуждать с Россией ситуацию на границе, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Он отметил, что Хельсинки готовы к разговору на дипломатическом уровне, однако не будут как-либо способствовать урегулированию ситуации, передает финский телеканал Yle.

Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне... С Россией не ведется никаких политических дискуссий, — заявил Орпо.

Премьер-министр ранее сообщал, что Финляндия и Россия обсудили ситуацию на границе по дипломатическим каналам, однако никакого результата достигнуто не было. В связи с этим Хельсинки рассматривает введение новых ограничений. В частности, была рассмотрена возможность закрытия всех контрольно-пропускных пунктов. Принимаемые Финляндией меры связаны с неконтролируемым потоком беженцев из Ирака, Сирии и Сомали.

Ранее вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумслайнен отклонил представленные правительством предложения об ужесточении ограничений на границе с Финляндией. По его словам, инициатива кабмина была отклонена, поскольку министры хотели отказаться от возможности подачи заявлений на предоставление убежища.