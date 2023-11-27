В Финляндии снова призвали закрыть границу с Россией Yle: зампремьера Финляндии призвала правительство полностью закрыть границу с РФ

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Российско-финляндская граница

Заместитель премьер-министра Финляндии и министр финансов Риикка Пурра призвала правительство полностью закрыть границу с Россией, сообщил портал Yle. По ее словам, наплыв беженцев является угрозой нацбезопасности страны, а других мер по решению этой проблемы будет недостаточно.

У нас нет иного выбора, — сказала Пурра.

Ранее газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что правительство Финляндии вскоре прекратит прием просителей убежища на границе с РФ. Отмечается, что за 25–26 ноября через единственный работающий КПП на российско-финской границе прошли 58 беженцев.

До этого премьер-министр Финляндии Петре Орпо заявил, что его страна готова закрыть последний контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. По его словам, это может случиться, если не решится проблема неконтролируемого притока беженцев. До этого он заявил, что финские власти не планируют обсуждать с Россией ситуацию на границе. Премьер отметил, что Хельсинки готовы к разговору на дипломатическом уровне, однако не будут как-либо способствовать урегулированию ситуации.

С 25 ноября остается открытым только один пункт пропуска на границе России и Финляндии — «Райа-Йоосеппи» (с российской стороны «Лотта» в Мурманской области). Остальные пункты пропуска были закрыты ранее, согласно решению финского премьера Орпо.