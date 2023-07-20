Климатолог предложил России использовать жару в Европе в своих целях Климатолог Довгялло: жара в Европе открывает для России серьезные экономические возможности

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жара в Европе открывает для экономики России серьезные возможности, заявил в беседе в «Царьградом» независимый эксперт по климату и экологии Максим Довгялло. По его мнению, погодные аномалии с рекордно высокими температурами могут способствовать росту спроса на российские энергоносители.

Что означает высокая температура в Европе? Это потенциальный рост спроса на наши энергоносители, которые нужны для систем охлаждения. И этим, безусловно, нужно воспользоваться. Кроме того, такая жара оказывает негативное влияние на сельскохозяйственные культуры, поэтому стоит добиваться открытия наших рынков зерна и масличных культур в ЕС, — заявил эксперт.

Издание отмечает, что текущее лето сопровождается погодными аномалиями почти по всему миру. В Западной Европе стоит сильная жара, так, на Сицилии температуры приближаются к отметке в 50 градусов по Цельсию. В Греции, Турции, Канаде и США на фоне жары бушуют лесные пожары, в то время как на юге России происходят сильные наводнения.

Ранее сообщалось, что в Европу пришла аномальная жара, температура воздуха в южных странах достигает плюс 40 градусов. Такая погода установилась из-за антициклонов «Цербер» и «Харон», которые пришли из Африки.