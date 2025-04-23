Китайского посла вызвали «на ковер» в МИД Украины Посла Китая в Киеве Ма Шэнкуня вызвали в МИД Украины из-за России

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Посол Китая на Украине Ма Шэнкунь вызван в МИД страны, говорится в сообщении украинского ведомства, опубликованном в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По данным дипломатов, причиной стало якобы участие китайских граждан в боевых действиях на стороне России и оборонное сотрудничество Пекина с Москвой.

Выражена серьезная обеспокоенность, — указано в публикации.

Дипломаты также добавили, что украинская сторона якобы получила некие доказательства «противоправной деятельности» Китайской Народной Республики. Киев требует оперативного решения возникшей проблемы.

При этом китайские власти неоднократно опровергали данные о том, что поставляют оружие России в рамках специальной военной операции. Кроме того, Пекин не распоряжался и об отправке в зону конфликта своих военнослужащих. Китай уже три года добивается невовлеченности своих граждан в боевые действия, продолжая придерживаться основных принципов.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что американские санкции мешают расчетам между Китаем и Россией, а соответственно, и сотрудничеству этих стран. По его словам, сейчас стороны обсуждают запуск альтернативы системе SWIFT.