Китай продолжит проводить военные учения вблизи Тайваня

Фото: China Military

Народно-освободительная армия Китая продолжит проводить воздушные и морские учения вблизи Тайваня, сообщает Центральное телевидение КНР. Отмечается, что маневры кораблей и самолетов будут регулярными.

Предусмотренная для учений территория — восток от условной серединной линии Тайваньского пролива, говорится в сообщении китайского телевидения.

КНР начал военные учения вблизи Тайваня 4 августа в качестве ответа на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Маневры проходили в шести района акватории вокруг острова. 6 августа в Управлении морской безопасности Китая заявили, что они будут проходить ежедневно по 15 августа в южной части Желтого моря.

В ответ на учения премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан призвал Китай «прекратить показывать мускулы». По его словам, Пекин «наглым образом» использовал собственные вооруженные силы для нарушения региональной стабильности и мира.

При этом Военное командование США неоднократно пыталось выйти на связь с коллегами из Китая на фоне обострения напряжённости вокруг Тайваня, однако в КНР не ответили на звонки.