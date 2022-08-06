Китайские военные проигнорировали попытки США выйти на связь Politico: военные КНР игнорируют попытки США выйти на связь на фоне ситуации у Тайваня

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Военное командование США неоднократно пыталось выйти на связь с коллегами из Китая на фоне обострения напряжённости вокруг Тайваня, однако в КНР не отвечают на звонки. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на три осведомлённых источника. Последний контакт представителей генеральных штабов двух стран состоялся 7 июля.

Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе, — написало издание.

Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально начались в четверг, 4 августа. Маневры стали своеобразным ответом на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Учения проходят в шести районах акватории вокруг острова. Они продлятся до полудня 7 августа.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что военные США и КНР сохраняют возможность для связи, однако сокращение каналов для коммуникаций увеличивает риски.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные учения, начатые Китаем вблизи Тайваня, являются серьёзной и неоправданной эскалацией. По его словам, Вашингтон неоднократно давал Пекину понять, что не стремится к кризису. Блинкен добавил, что Вашингтон серьёзно обеспокоен действиями КНР и не поддастся на провокации китайской стороны.