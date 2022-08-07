Тайвань посоветовал Китаю перестать «показывать мускулы» Премьер-министр Тайваня призвал Китай не «показывать мускулы» и не препятствовать миру

Фото: Lin Yen Ting/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан, выступая перед журналистами в промышленном парке Наньцзы, заявил о том, что Китай «наглым образом» использовал собственные вооружённые силы для нарушения региональной стабильности и мира. Политик призвал Пекин прекратить демонстрацию своих военных возможностей. Выступление премьер-министра велось на YouTube.

Мы хотели бы призвать китайское правительство не полагаться на свою собственную военную мощь, показывая везде мускулы и препятствуя региональному миру, — сказал Су Чжэньчан.

Он также подчеркнул, что «внешние враги» надеются подорвать дух жителей острова, используя для этого кибератаки и прибегая к кампаниям по дезинформации.

Ранее сообщалось, что в ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Народно-освободительная армия Китая приступила к манёврам вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы. Также несколько китайских военных самолётов пролетели вблизи серединной линии Тайваньского пролива.

По информации министерства обороны Тайваня, которое приводит агентство Reuters, к утру 7 августа значительное количество кораблей, самолётов и беспилотников продолжали учения, имитируя нападение на остров.