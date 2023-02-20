Китай потребовал от США прекратить распространение лжи о помощи России

Фото: Xinhua/Global Look Press

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь

США должны прекратить распространение ложной информации о том, что Китай оказывает России военную помощь в конфликте с Украиной, заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он заявил, что Вашингтон не вправе оказывать давление на Пекин и призвал американские власти переосмыслить свои поступки, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что всему мировому сообществу очевидно, кто провоцирует эскалацию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что именно США, а не Китай непрерывно поставляют оружие на поле боя. Политика Пекина по украинскому вопросу сводится к продвижению примирения сторон и содействию переговоров.

Мы призываем США серьезно переосмыслить свои действия и поступки, предпринять больше практических шагов для разрядки ситуации и содействия проведению мирных переговоров, а также прекратить перекладывать ответственность и распространять ложную информацию, — сказал представитель МИД КНР.

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Пекин не будет мириться с давлением и угрозами Вашингтона в вопросе отношений с Москвой. Он подчеркнул, что сотрудничество Китая и России является внутренним дело двух независимых стран.