Киев предупредил Минск о жёсткости в защите своих граждан

https://static.news.ru/photo/cc7d7f92-dd43-11ea-9d9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Украина выступает за конструктивный диалог с властями Белоруссии, однако готова «очень жёстко» защищать права и интересы своих граждан, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Мы будем очень жёстко защищать права и интересы украинских граждан в Белоруссии, и чтобы ни у кого не было никаких иллюзий, — подчеркнул он.

По его словам, МИД Украины направил Белоруссии две ноты с просьбой предоставить сведения о задержанных в период с 9 по 12 августа украинцах. Также ведомству известно о задержании граждан страны Константина Реуцкого, Евгения Васильева, а также гражданки Алёшиной, с которыми должен немедленно встретиться консул.

Также Кулеба обратился к украинцам с просьбой воздержаться от поездок в Белоруссию до стабилизации ситуации и новых сообщений. Это, отметил он, поможет гражданам избежать «очень сложных ситуаций», с которыми они могут столкнуться в республике.

Глава МИД добавил, что украинские власти определятся с оценкой итогов выборов в Белоруссии после их официальной публикации.

Как писал NEWS.ru, ранее Кулеба заявил, что МИД Украины негативно относится к случаям насилия, отмеченным во время акций протеста в Белоруссии, и призывает власти и общество соседней страны к диалогу.