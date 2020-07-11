Картину Магритта «Триумфальная арка» продали более чем за $22 млн

https://static.news.ru/photo/368e2c34-c399-11ea-90b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рене Магритт

На онлайн-торгах аукционного дома Сhristie’s картину «Триумфальная арка» бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта была продана за £17 млн (больше $22 млн).

Как сообщает РБК оценочная стоимость картины не превышала £9,5 млн ($12 млн).

Отмечается, что на картине нет никакой рукотворной арки, художник изобразил каштан и попытался «запечатлеть его сущность», как «образ некоего счастья». По мнению экспертов, Магритт смог передать особое визуальное сходство.

Как писал NEWS.ru, миллиардер Роман Абрамович приобрёл картину Эварда Мунка «Крик». Полотно обошлось ему в $120 млн. Таким образом, картина стала самым дорогим произведением искусства в мире.