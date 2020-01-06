https://static.news.ru/photo/f85bf716-3220-11ea-9033-fa163e074e61_660.jpg Карлос Гон Фото: alliance-2022.com

Бывший топ-менеджер альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон обвинил японские власти в сговоре.

Экс-глава компании считает, что к его аресту привели действия нескольких людей.

Речь не шла о справедливости. Я чувствовал, что я заложник страны, в которой я служил 17 лет, — заявил он на конференции в Бейруте журналистам CNN.

На данный момент Гон не готов назвать официальные имена, так как находится в гостях. Он подчеркнул, что с уважением относится к ливанскому гостеприимству.

NEWS.ru сообщал, что Карлос Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года. Однако в апреле 2019-го ему позволили перейти на домашний арест. Гон воспользовался случаем и с помощью американского экс-спецназовца сбежал из страны. Экс-менеджеру удалось перебраться из Турции в Ливан, где он и находится на данный момент.