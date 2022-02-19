Кандидат в президенты Франции назвал расширение НАТО на восток агрессией

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что расширение НАТО на восток совершенно справедливо рассматривается Россией как форма агрессии. При этом он пообещал, что если станет главой государства, то поставит вопрос о выходе Франции из формирования, сообщает CNews. Помимо этого, он признался, что не верит в то, что Россия вторгнется на Украину.

Вот уже как 30 лет существует серьёзная геостратегическая проблема, заключающаяся в расширении НАТО на восток вопреки всем обещаниям, сделанным ещё Джорджем Бушем старшим. <...> Россия имеет полное право рассматривать это как агрессию, — сказал он.

Земмур пояснил, что в случае победы в президентской гонке он поднимет вопрос о выходе из Альянса для того, чтобы обеспечить независимость страны. По его словам, нахождение Франции в составе объединённого военного командования НАТО не даёт ей возможности принимать более самостоятельные решения, в то время как причины, по которой Альянс должен существовать, нет, поскольку эта организация устарела.

Лидер партии Reconquête! также выразил мнение, что украинские власти не выполняют Минские соглашения. В качестве доказательства он привёл тот факт, что, согласно этим договорённостям, Киев должен наделить Донбасс особым статусом вплоть до права наложения вето на федеральные решения, как это практикуется в Бельгии, но отказывается предоставлять особые права региону.

Правительство Украины не собирается выполнять это условие. Я же выступаю за то, чтобы второе Минское соглашение уважалось, — заключил Земмур.

Ранее кандидат в президенты Франции от партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что в ситуации напряжённости вокруг Украины агрессором выступает НАТО, а не Россия. Он объяснил, что США потеряли свою позицию на международной арене и больше на ней не доминируют, что провоцирует геополитический кризис. В этих условиях Америка сомневается, кого ей считать главным «врагом» — Китай или Россию.