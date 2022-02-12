Кандидат в президенты Франции назвал НАТО агрессором в ситуации с Украиной

В ситуации напряжённости вокруг Украины агрессором выступает НАТО, а не Россия. Об этом в эфире телеканала France 2 заявил кандидат в президенты Франции от партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон. Он объяснил, что США потеряли свою позицию на международной арене и больше на ней не доминируют, что провоцирует геополитический кризис. В этих условиях Америка сомневается, кого ей считать главным «врагом» — Китай или Россию.

НАТО, без всяких сомнений. Это моё мнение, — сказал политик в ответ на вопрос о том, кто является агрессором в ситуации с Украиной.

По его словам, неопределённость США усугубляет кризис и ещё больше сближает КНР и РФ, а претензии к России по поводу перемещения войск по её территории абсурдны, поскольку помешать перемещению войск на собственной территории — «это что-то новое», недопустимое в международном праве.

Меланшон пояснил, что США стремятся включить в состав НАТО Украину, что Россия воспринимает как угрозу и чувствует себя в опасности, учитывая «кучу ракет» и системы ПВО Альянса в Польше. Помимо этого, он подчеркнул, что французы не имеют абсолютно никакой заинтересованности во вступлении Киева в Альянс.

Политик добавил, что Франции не следует равняться на НАТО. Он заверил, что в случае своей победы на президентских выборах готов подписаться под требованием России о невступлении Украины в НАТО.

Тем не менее лидер «Непокорённой Франции» подчеркнул, что его позиция заключается не в «выгораживании» России, а в доказательстве ошибочной политики Франции в украинском кризисе.

Это не первый раз, когда Меланшон занимает пророссийскую позицию, критикуемую Западом. В начале января он объявил о намерении выйти из НАТО и пообещал перестать делать из России врага в случае, если он победит на президентских выборах. По его мнению, это привнесёт большой вклад в процесс деэскалации в Европе.