Канадская полиция проводит спецоперацию из-за попытки отравить Трампа

Полиция Канады занимается расследованием инцидента с попыткой отправить президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу яд рицин. Силовики проводят спецоперацию недалеко от Монреаля.
На месте находится специальная полицейская группа, занимающаяся химическими угрозами и взрывчатыми веществами. Кроме того, к месту операции приехали пожарные и местные полицейские,
О том, что американские спецслужбы перехватили предназначенный американскому президенту пакет с ядом рицином, стало известно 19 сентября. Найденный яд никому не угрожает.
Как писал NEWS.ru ранее, по словам источника, близкого к делу, следователи полагают, что письма были отправлены из Канады некой женщиной. Имя подозреваемой уже известно, однако пока не афишируется в интересах следствия.
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