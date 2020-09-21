Канадская полиция проводит спецоперацию из-за попытки отравить Трампа

https://static.news.ru/photo/6f3105d6-fc2c-11ea-80cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: FBI via globallookpress.com/Global Look Press

Полиция Канады занимается расследованием инцидента с попыткой отправить президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу яд рицин. Силовики проводят спецоперацию недалеко от Монреаля.

На месте находится специальная полицейская группа, занимающаяся химическими угрозами и взрывчатыми веществами. Кроме того, к месту операции приехали пожарные и местные полицейские, передаёт CTV.

О том, что американские спецслужбы перехватили предназначенный американскому президенту пакет с ядом рицином, стало известно 19 сентября. Найденный яд никому не угрожает.

Как писал NEWS.ru ранее, по словам источника, близкого к делу, следователи полагают, что письма были отправлены из Канады некой женщиной. Имя подозреваемой уже известно, однако пока не афишируется в интересах следствия.