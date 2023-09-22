Российские вузы и министр труда попали под санкции Канады Канада ввела санкции против 42 физлиц и 22 компаний России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Котяков

Власти Канады наложили санкции еще на 42 физических и 22 юридических лица из России. В перечне теперь значатся издания «Взгляд» и «Комсомольская правда». В список подсанкционных физлиц добавили министра труда и соцразвития Антона Котякова, а также российские вузы.

В списки также внесены: МГИМО и его ректор Анатолий Торкунов, ВШЭ, общественное движение «Юнармия», организация «Русское географическое общество», международный дискуссионный клуб «Валдай», политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов и Дмитрий Тренин, глава Россотрудничества Евгений Примаков, национальный комитет по исследованию БРИКС.

В конце августа Канада ввела очередные санкции в отношении РФ. Они касаются четырех физических и 29 юридических лиц. По словам премьер-министра страны Джастина Трюдо, рестрикции должны убедить РФ покинуть территорию Украины.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что санкции против России, введенные странами Евросоюза, оказались неэффективны. По ее словам, они не помогут подтолкнуть Кремль к урегулированию конфликта на Украине. Более того, санкции так и не смогли нанести ущерб российской экономике, как того ожидали на Западе, сказала министр.

В сентябре президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2024 года ответные меры, которыми в 2014 году было введено продовольственное эмбарго. Предыдущий срок по импортным ограничениям в продовольственном секторе был установлен до 1 января 2024 года.