В Евросоюзе разочаровались слабым влиянием санкций на экономику России Глава МИД ФРГ Бербок разочаровалась в эффективности санкций против России

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Санкции против России, введенные странами Евросоюза, оказались неэффективны, рассказала глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью журналисту Штефану Ламби. По ее словам, такие меры не помогут подтолкнуть Кремль к урегулированию конфликта на Украине. Более того, санкции так и не смогли нанести ущерб российской экономике, как того ожидали на Западе, считает она.

Вообще-то экономические санкции должны иметь экономический эффект. Однако это не так, — приводятся слова Бербок в книге Ламби «Серьезная ситуация. Управление страной во время войны».

В то время как российская экономика демонстрирует рост, экономика Германии погрузилась в рецессию, отмечают аналитики информационного агентства DPA. При этом они отмечают, что экономика России растет в первую очередь за счет военного производства. Сам рост характеризуется немецкими аналитиками как неустойчивый.

Как сообщалось ранее, правительство Канады ввело санкции против ряда российских банков. В список вошли Росбанк, «Уралсиб», а также «Интеррос». Кроме того, страна внесла в санкционный перечень компании «Промтехнология», «Атомстрой», «Северсталь», «Интеррос Инвест» и НИЦ «Курчатовский институт».