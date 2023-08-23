Канада ввела санкции против Росбанка, «Уралсиба» и «Интерроса»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Канада ввела новые санкции против 29 российских организаций и четырех физлиц, под ограничения в том числе попали банки «Уралсиб», «Зенит», Росбанк, холдинг «Интеррос» и Всероссийский банк развития регионов. В обновленный санкционный список, опубликованный на сайте канадского МИД, также включены компания «Северсталь», «Интеррос Инвест» и НИЦ «Курчатовский институт».

В перечень также внесли компании «Промтехнология», «Атомстрой», Ocean Electronics, Опытно-конструкторское бюро имени Яковлева, концерны «Аврора» и «Электроприбор», машиностроительный завод «Авангард», производственные объединения «Ижевские беспилотные системы» и «Старт» имени Проценко, Невское конструкторское бюро, Зеленодольское проектно-дизайнерское бюро, Омский НИИ приборостроения, НИИ атомных реакторов, Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, «дочка» Росатома «Русатом оверсиз», Нижегородский завод 70-летия Победы, Улан-Удэнский авиационный завод и 195-й ремонтный завод артиллерийского и ракетного оружия.

Канадские рестрикции также введены против начальника 106-го учебного центра им. В.И. Казакова Сергея Мучкаева, гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Николая Колесова, гендиректора концерна «Калашников» Владимира Лепина и ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.

Всего в санкционном списке Канады теперь фигурируют 448 организаций и 1319 человек.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо, анонсируя дополнительные антироссийские санкции, заявил, что данные меры призваны убедить Россию уйти с Украины.

На прошлой неделе власти Канады ввели санкции против Мосгорсуда, а также Хамовнического и Басманного судов Москвы. В канадском правительстве заявили о причастности этих судов к нарушениям прав человека.