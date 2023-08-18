Три суда в Москве попали под санкции Канады Правительство Канады ввело санкции против трех московских судов

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Правительство Канады ввело санкции против Московского городского суда, а также против Басманного и Хамовнического районных судов столицы, сообщает пресс-служба канадского кабмина. Кроме этого, под новые рестрикции попали 15 россиян, которые являются представителями областей юстиции и безопасности в РФ.

Канада вводит санкции в отношении трех организаций, которые были непосредственно замешаны в нарушениях прав человека и поддерживаемом государством насилии, с которыми сталкиваются политические оппоненты и критики в России. Басманный районный суд Москвы; Хамовнический районный суд Москвы; Московский городской суд, — говорится в сообщении.

Накануне власти Соединенных Штатов внесли в дополнительные санкционные списки Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Паняева. По словам начальника пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллера, эти граждане России — офицеры ФСБ, причастные к инциденту с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами. Как сообщили в Госдепе, санкции вводятся на основании положений американского закона имени Магнитского.