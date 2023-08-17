США расширили санкции в связи с делом Навального США расширили санкции против четырех россиян в связи с делом Навального

Фото: АГН «Москва»

Алексей Навальный

Власти США внесли в дополнительные санкционные списки Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Паняева, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает ТАСС. По версии Вашингтона, эти граждане России — офицеры ФСБ, причастные к инциденту с Алексеем Навальным.

Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами. Как сообщили в Госдепе, санкции вводятся на основании положений американского закона имени Магнитского.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года в выполнявшем рейс из Томска в Москву самолёте. Он был госпитализирован в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты сообщили, что оппозиционер был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

22 марта 2020 года органы следствия управления МВД на транспорте отказались возбуждать уголовное дело по результатам проверки после госпитализации Алексея Навального в Омске. Дело рассматривалось в 235-м гарнизонном военном суде.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу об экстремизме. Его обвинили по шести статьям: «Публичные призывы к экстремистской деятельности», «Финансирование экстремистской деятельности», «Реабилитация нацизма», «Вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий» и «Создание НКО, посягающей на права граждан РФ».