Оглашен приговор Алексею Навальному Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 города Покров Владимирской области, во время оглашения ему приговора по видеосвязи

Мосгорсуд на выездном заседании в колонии № 6 во Владимирской области приговорил оппозиционера Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима. Его признали виновным в семи эпизодах по шести статьям уголовного кодекса.

Назначить Навальному наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, — огласил приговор судья.

По данным следствия, Навальный совершил такие преступления, как призывы к экстремистской деятельности, создание экстремистской организации, финансирование экстремизма, создание посягающей на права граждан НКО, реабилитация нацизма и вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.

Дело поступило в Мосгорсуд 25 мая. Прокурор запрашивал для оппозиционер 20 лет колонии особого режима.

В апреле 2023 года Навальный сообщил, что в отношении него выделили в производство новое дело — на этот раз о терроризме.

На данный момент Навальный отбывает срок в 9 лет колонии строго режима за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он потратил на личные цели пожертвования ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и штабов Навального (организации признаны в РФ экстремистскими, деятельность запрещена), а также оскорбил судью.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он возвращался из Германии после лечения. Причиной тому стали неоднократные нарушения условий отбывания наказания. Уже в феврале суд изменил меру пресечения с условного срока на реальный в колонии общего режима.