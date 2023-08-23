Канада ввела дополнительные санкции против 29 российских юрлиц

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении новых санкций против России, сообщает РИА Новости. Они касаются четырех физических и 29 юридических лиц. По словам политика, меры должны убедить РФ покинуть всю территорию Украины.

Сегодня Канада объявляет дополнительные санкции в отношении четырех физических лиц и 29 структур в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах России, — приводит его слова агентство.

На прошлой неделе правительство Канады ввело санкции против трех столичных судов — Московского городского, а также Басманного и Хамовнического районных судов. Кроме того, под новые рестрикции попали 15 россиян, работающие в сфере юстиции и безопасности в РФ.

По мнению канадских властей, они замешаны «в нарушениях прав человека и поддерживаемом государством насилии, с которыми сталкиваются политические оппоненты и критики в России».

Днем ранее США внесли в дополнительные санкционные списки Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Паняева. Там считают, что это офицеры ФСБ, которые причастны к инциденту с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Их активы в США будут заморожены, а американские граждане не смогут вести с ними бизнес.