Канада расширила санкции против властей Белоруссии

https://static.news.ru/photo/cd9f65c6-0ede-11eb-ba65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Канадское правительство расширило санкционный список в отношении 31 белорусского чиновника. Об этом заявили на сайте канадского МИД.

После принятия первого пакета адресных санкций в координации с Соединённым Королевством 29 сентября, канадское правительство сегодня добавило в список ещё 31 белорусского чиновника, — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Канады.

Чиновники попали в чёрный список из-за текущей ситуации в республике, подчеркнули в МИД.

В списке оказались глава Совета безопасности Валерий Вакульчик, который занимал пост главы КГБ, четыре заместителя председателя КГБ, представители МВД, девять членов ЦИК, а также экс-генеральный прокурор Александр Конюк.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засемом, что непростая политическая обстановка в стране осложняется внешними факторами. Белорусский лидер подчеркнул, что раньше влияние извне было минимальным, но сейчас «они закусили удила прилично».

NEWS.ru писал, что 2 октября лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали санкции против белорусских властей. В чёрный список попали 40 чиновников, по мнению ЕС, ответственных «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека».

Примечательно, что США не стали вводить новые санкции против президента Белоруссии. Вашингтон надеется на единую позицию по санкциям в Европе.

Выборы главы государства прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Недовольные результатами выборов периодически выходят на несанкционированные акции протеста в белорусской столице. Их задерживают силовики.