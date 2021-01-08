Экспертов из США подключат к расследованию авиакатастрофы в Индонезии

https://static.news.ru/photo/16b51c74-5363-11eb-86bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Risa Krisadhi/Global Look Press

Власти Сингапура и США выразили готовность оказать содействие в поисках, расшифровках бортовых самописцев и расследовании причин крушения самолёта индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом сообщил замруководителя Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Нуркахио Утомо.

Мы получили запрос от сингапурского Бюро по расследованию безопасности на транспорте о готовности предоставить необходимую помощь. Мы уже скоординировали действия с Национальным советом по безопасности на транспорте США, его представители готовы вылететь в Джакарту, — цитирует портал Detik чиновника.

При этом он напомнил, что из-за пандемии коронавируса в Индонезии действует запрет на прибытие иностранцев. В связи с этим Утомо считает необходимым отдельным порядком решить вопрос о возможности прибытия в страну этой группы экспертов.

Как писал NEWS.ru, сотрудники поисковой группы обнаружили в Яванском море вблизи Индонезии местоположение двух чёрных ящиков разбившегося самолёта Boeing авиакомпании Sriwijaya Air. Ранее было обнаружено вероятное место его крушения — водолазы нашли обломки лайнера на глубине 23 метров.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил факт авиакатастрофы недалеко от Джакарты, а российский лидер Владимир Путин уже направил соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо по поводу гибели пассажиров и экипажа Boeing.

Пассажирский самолёт, следовавший из Джакарты в Понтианак, 9 января упал недалеко от столицы страны спустя четыре минуты после взлёта. На его борту находились 65 человек, включая членов экипажа. По предварительной информации посольства РФ в Джакарте, россиян там не было.

Как сообщил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади, в момент катастрофы в радиусе 15 км от аэропорта была большая облачность, сильный дождь и молнии, в то же время видимость составляла около 2 км, что было вполне приемлемо для взлёта или посадки самолёта.