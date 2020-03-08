https://static.news.ru/photo/fac8b8be-617c-11ea-9533-fa163e074e61_660.jpg Фото: BenGurionInternationalAirportFanPag/facebook.com

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери издал распоряжение, запрещающее допуск на территорию государства иностранцев, посещавших Египет.

Как сообщила государственная радиостанция Kan, это относится к тем иностранцам, которые посещали Египет в последние две недели.

Израильтянам, вернувшимся из поездки в Египет, предписано провести две недели в изоляции. Эта мера уже некоторое время обязательна для тех граждан еврейского государства, которые вернулись из ряда стран Европы (Австрия, Андорра, Германия, Испания, Италия, Сан-Марино, Франция и Швейцария) и Азии (Китай, Сингапур, Таиланд, Южная Корея и Япония).

Отмечается, что в Израиле 28 случаев заражения коронавирусом, состояние одного из заболевших оценивается как тяжелое. Согласно подсчётам, ещё тысячи израильтян проходят в настоящий момент обязательный двухнедельный карантин или находятся в изоляции на дому.

Ранее власти Израиля ужесточили правила въезда в страну. Нарушение карантина для вернувшихся из стран с коронавирусом может быть уголовным преступлением со сроком наказания до семи лет лишения свободы, писал NEWS.ru.