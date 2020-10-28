Израиль сообщил о переговорах по вакцине от COVID-19 с несколькими странами

https://static.news.ru/photo/7f8449b6-193c-11eb-9055-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на сегодняшний день обсуждает закупку вакцины от коронавируса для своих граждан с целым рядом стран.

По его словам, переговоры ведутся в президентом РФ Владимиром Путиным, вице-президентом США Майком Пенсом, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и главами европейских стран.

Я работаю день и ночь, чтобы обеспечить вакциной граждан Государства Израиль, — заявил он.

Глава израильского правительства добавил, что также активно продвигается к «независимому производству собственной вакцины», созданием которой занимается Израильский институт биологических исследований. По его словам, через Минздрав он ведёт работу в этом направлении с ведущими мировыми фармакологическими компаниями, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил по телефону российскому президенту Владимиру Путину. Политики договорились способствовать сотрудничеству в борьбе с коронавирусом.