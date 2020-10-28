Израиль сообщил о переговорах по вакцине от COVID-19 с несколькими странами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на сегодняшний день обсуждает закупку вакцины от коронавируса для своих граждан с целым рядом стран.
По его словам, переговоры ведутся в президентом РФ Владимиром Путиным, вице-президентом США Майком Пенсом, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и главами европейских стран.
Я работаю день и ночь, чтобы обеспечить вакциной граждан Государства Израиль, — заявил он.
Глава израильского правительства добавил, что также активно продвигается к «независимому производству собственной вакцины», созданием которой занимается Израильский институт биологических исследований. По его словам, через Минздрав он ведёт работу в этом направлении с ведущими мировыми фармакологическими компаниями,
Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил по телефону российскому президенту Владимиру Путину. Политики договорились способствовать сотрудничеству в борьбе с коронавирусом.