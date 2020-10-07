Премьер Израиля поговорил с Путиным о борьбе с коронавирусом

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Москва не вмешивается во внутренние политические процессы, происходящие в эти дни в Киргизии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос журналистов об освобождении протестующими в Бишкеке экс-президента страны Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова.

Это было решение самих киргизов, и мы, так же, как и в случае с Белоруссией, ни коим образом не хотим вмешиваться в эти внутрикиргизские процессы, — приводит РИА Новости слова...