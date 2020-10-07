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Премьер Израиля поговорил с Путиным о борьбе с коронавирусом

14:03, 07 октября 2020
Беньямин Нетаньяху Беньямин Нетаньяху Фото: Yoav Dudkevitch/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху позвонил по телефону российскому президенту Владимиру Путину. Политики договорились способствовать сотрудничеству в борьбе с коронавирусом.

Также они поговорили о проблемах региональной безопасности, действиях Ирана и ситуации в Сирии.

Я также поздравил президента Путина с днём ​​рождения. Продолжайте укреплять важные и добрые отношения между нами! написал он в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения.

7 октября главе государства исполнилось 68 лет.

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