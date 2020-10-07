Премьер Израиля поговорил с Путиным о борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху позвонил по телефону российскому президенту Владимиру Путину. Политики договорились способствовать сотрудничеству в борьбе с коронавирусом.
Также они поговорили о проблемах региональной безопасности, действиях Ирана и ситуации в Сирии.
Я также поздравил президента Путина с днём рождения. Продолжайте укреплять важные и добрые отношения между нами! —
написалон в Twitter.
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October 7, 2020
Ранее NEWS.ru писал, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения.
7 октября главе государства исполнилось 68 лет.
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