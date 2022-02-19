Израиль поменяет правила въезда в страну

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Россия не вторгалась на Украину, и планов такого рода не существует, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала CBS. Антон также заявил, что Россия не собирается отнимать Донбасс, который является частью Украины. Посол добавил в интервью, что Россия хочет видеть юридически обязывающие гарантии своей безопасности и остановку расширения НАТО.

Мы не пытаемся завладеть никакой территорией какой-либо страны. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск — это часть Украины, — сказал он. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не...