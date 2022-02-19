Израиль поменяет правила въезда в страну

с 1 марта в Израиль будут пускать привитых и непривитых туристов с двумя ПЦР-тестами
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:49, 20 февраля 2022
Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/ Global Look Press/
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С 1 марта Израиль намеревается пускать в страну привитых и не привитых туристов, но сдавших два ПЦР-теста. Об этом сообщила администрация премьер-министра страны Нафтали Беннета, передаёт РИА Новости.
Мы наблюдаем последовательное снижение данных о заболеваемости в стране. Пора постепенно открывать то, что мы первыми в мире закрыли,— сообщает администрация премьера.
Ранее сообщалось, что Израиль упростил въезд для туристов, вакцинированных от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Теперь в государство можно попасть по справке о наличии антител. Въезд для привитых «Спутником V» Израиль открыл 9 января, помимо сертификата туристам был необходим ещё ряд документов.