Израиль отправит Украине гумпомощь на $2 миллиона

Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Израильские власти заявили о намерении отправить Киеву новую партию гуманитарной помощи, куда войдут генераторы, медоборудование и лекарства, пишет The Times of Israel со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве страны. Отмечается, что всего Иерусалим предоставит помощь Киеву на сумму $2 миллиона. В ведомстве добавили, что власти страны решают вопрос об открытии своего посольства в Киеве.

МИД готовит новые поставки гуманитарной помощи, чтобы помочь Украине. Двадцать крупных генераторов стоимостью около одного миллиона долларов отправят через Европу на Украину, — сказано в публикации.

В настоящее время МИД ожидает рекомендаций по безопасности от израильской службы безопасности «Шабак» по вопросу собственного диппредставительства.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ограничения по подаче электроэнергии сохраняются в 15 субъектах Украины, в том числе в Киеве. Он уточнил, что ограничения касаются более 1,5 миллиона абонентов. Глава государства при этом добавил, что энергетики продолжают восстанавливать энергосистему страны. Украинский лидер при этом предупредил, что электроснабжение остается нестабильным, поэтому призвал граждан «беречь энергию и потреблять ее рационально».