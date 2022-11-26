Зеленский: ограничения в электроснабжении действуют в 15 субъектах Украины

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что ограничения по подаче электроэнергии сохраняются в 15 субъектах Украины, в том числе в Киеве, передает ТАСС. Он уточнил, что ограничения касаются более 1,5 миллиона абонентов. Глава государства при этом добавил, что энергетики продолжают восстанавливать энергосистему страны.

В 14 областях и в Киеве всё еще действуют ограничения для более чем 100 тысяч абонентов в каждом из регионов, — сказал Зеленский.

Украинский лидер при этом предупредил, что электроснабжение остается нестабильным, поэтому призвал граждан «беречь энергию и потреблять ее рационально».

Украину ожидает ужасающая зима, но НАТО заплатит еще большую цену, если Россия добьется своих целей, заявил ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что главы МИД стран — членов Альянса примут решение о расширении «нелетальной» помощи Киеву. В пакеты помощи включат зимнюю одежду, горючее и лекарства.

Он также добавил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины. В Сети стали появляться видеоролики с опустевшими полками для хлеба в продуктовых магазинах Киева. Одна украинка назвала происходящее «полным трешем».