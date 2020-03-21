https://static.news.ru/photo/9fa5af68-6c4f-11ea-96b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian Presidency/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Рухани обратился к гражданам США и попросил их приложить усилия к тому, чтобы Вашингтон снял с Тегерана экономические санкции в условиях пандемии коронавируса. Это поможет стране в борьбе с заболеванием.

С тех пор как Вашингтон вышел из ядерной сделки, он ввёл более ста пакетов санкций, направленных против экономической системы Ирана. Это нанесло ущерб иранскому народу и уменьшило возможности страны по борьбе с коронавирусом. Любая враждебная политика, ограничивающая ресурсы в управлении возникшим кризисом, напрямую повлияет на ход борьбы с распространением заболевания в мире, — говорится в письме Рухани к американскому народу.

In a pandemic Tehran, Paris, London and Washington are not far apart and any undermining of Iranâs health system will cripple the global fight against this pandemic. #COVID19 is a matter of life and death and countering it is the duty of all nations. https://t.co/mDgh3we1sT — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) March 20, 2020

В настоящий момент в Иране зарегистрировано 21,6 тысячи случаев заражения СOVID-19, скончались более 1,5 тысячи человек. 12 марта президент США Дональд Трамп повторно предложил Тегерану помощь в целях пресечения распространения инфекции. В ответ на это иранские политики заявили, что для содействия Ирану в этом вопросе Вашингтон должен снять санкции.

Кроме того, по мнению духовного лидера Ирана Али Хаменеи, такое предложение от США звучит странно. Он объяснил свою позицию тем, что, во-первых, американцы сами испытывают трудности со сдерживанием эпидемии, а во-вторых, их обвиняют в искусственном создании этого вируса.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные выяснили, что новый тип коронавируса появился в результате естественной эволюции. Они проанализировали фрагменты РНК в генах белков оболочки вируса. Выяснилось, что один из спайковых белков может проникать во внешние стенки клеток человека. Это исключает создание СOVID-19 в лаборатории.