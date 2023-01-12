Иран может упростить визовый режим с Россией Посол Джалали: Иран готов на взаимной с РФ основе упростить выдачу индивидуальных виз

Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

Иран готов на взаимной с Россией основе упростить выдачу индивидуальных виз туристам. Об этом заявил посол страны в РФ Казем Джалали в интервью газете «Известия». Он отметил, что в 2022 году количество поездок россиян в Иран выросло в четыре раза в сравнении с 2021 годом.

Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов, — сказал посол.

Джалали заверил, что туристам в Иране ничего не грозит, поскольку, по словам дипломата, протесты «в большей степени являются пропагандой», которую якобы ведут западные страны.

В сентябре 2022 года глава управления маркетинга и развития туризма министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари сообщила, что Тегеран и Москва отменят групповые визы для туристов в январе 2023 года. Соответствующее соглашение было подписано главами МИД друх стран в 2017 году. Он должен был вступить в силу в 2018 году, однако в июне 2021 проект соглашения вновь был подписан между профильными ведомствами, но так и не реализован.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин созвонился с лидером Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Политики обсудили двустороннее сотрудничество и международную проблематику.