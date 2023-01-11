Путин обсудил ситуацию в Сирии с президентом Ирана

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин созвонился с лидером Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, сообщается на сайте Кремля. Политики обсудили двустороннеее сотрудничество и международную проблематику.

В частности, президенты высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах. При обсуждении международной проблематики с обеих сторон дана позитивная оценка налаженной тесной координации в рамках Астанинского процесса, играющего ключевую роль в деле сирийского урегулирования, — говорится в сообщении.

Кроме того, во время встречи был выражен настрой на продолжение взаимодействия в целях нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике. Лидеры договорились продолжать работу над восстановлением ее территориальной целостности.

Отмечается, что во время беседы было намечено проведение ряда двусторонних контактов на высоком уровне.

Ранее источник NEWS.ru в дипломатических кругах сообщил, что в настоящий момент идет проработка сроков встречи глав МИД России, Сирии и Турции. По его словам, контакты руководителей внешнеполитических ведомств не состоятся в среду, 11 января, как сообщалось ранее в СМИ.