Источник: сроки встречи глав МИД России, Сирии и Турции не согласованы Источник: сроки встречи глав МИД России, Сирии и Турции уточняются, но это точно не 11 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

В настоящий момент идет проработка сроков встречи глав МИД России, Сирии и Турции, заявил NEWS.ru источник в дипломатических кругах. По его словам, контакты руководителей внешнеполитических ведомств не состоятся в среду, 11 января, как сообщалось ранее в СМИ.

Идет проработка сроков подобной встречи. Пока сроки окончательно не согласованы. Все уточняем, но это точно не 11 января, — заявил источник.

Ранее газета Asharq Al-Awsat сообщила, что министры иностранных дел России, Сирии и Турции могут встретиться в Москве в среду, 11 января. По информации издания, к трехсторонней встрече может присоединиться глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян, который 4 января посетил Дамаск и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом. Согласно достигнутой договоренности, переговоры в Москве должны подготовить почву для саммита с участием президентов РФ, Сирии и Турции.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом положительно оценил проведенную в Москве в конце прошлого года встречу министров обороны с участием руководителей разведслужб России, Турции и Сирии. Стороны выразили надежду на то, что развитие контактов в таком трехстороннем формате будет способствовать кардинальному улучшению обстановки в Сирии.