Стали известны подробности разговора Путина с Эрдоганом Путин заверил Эрдогана, что Россия открыта к диалогу по украинскому конфликту

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил открытость России к диалогу по конфликту с Украиной, однако «при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий». Путин акцентировал внимание на деструктивной роли западных государств, поставляющих Киеву вооружение, предоставляющих оперативную информацию и целеуказания, говорится на сайте Кремля.

Во время разговора лидеры двух стран также обсудили вопросы по дальнейшему расширению торгово-экономических связей. Главы государств коснулись соглашения по вывозу украинского зерна, подписанного в июле 2022 года, и уделили внимание перспективам сирийского урегулирования.

Отмечено приоритетное значение реализации таких стратегически значимых совместных проектов, как создание в Турции регионального газового «хаба» и строительство АЭС «Аккую», — говорится в сообщении.

Затрагивая тему стамбульских договоренностей по вывозу зерна, Путин подчеркнул необходимость добросовестного комплексного подхода, подразумевающего устранение всех барьеров для российского экспорта.

Кроме того, дана положительная оценка проведенной в Москве в декабре 2022 года встрече министров обороны с участием руководителей разведслужб России, Турции и Сирии.

Выражена надежда, что развитие контактов в таком трехстороннем формате будет способствовать кардинальному улучшению обстановки в Сирийской Арабской Республике, — указано на сайте Кремля.

Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Турция рискует быть исключенной из НАТО из-за дружбы с Россией. Он добавил, что в случае победы Эрдогана на выборах в июне следует поднять вопрос о членстве страны в Альянсе.