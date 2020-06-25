Интернет-холдинг Amazon назвали рассадником коронавируса

https://static.news.ru/photo/055e21b6-b70d-11ea-aff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florian Gaertner/photothek.net v/Global Look Press

В подразделениях компании Amazon зафиксировано восемь смертельных случаев, после чего её назвали рассадником коронавируса.

Как сообщает CNBC, в адрес Amazon поступает всё больше вопросов и претензий. Компанию богатейшего человека мира Джеффа Безоса обвиняют в том, что она не обеспечивает безопасность своих сотрудников.

Более того, утверждается, что у китайских интернет-гигантов Alibaba и JD.com с безопасностью всё в порядке. На их складах, а также в офисах до сих пор не было зафиксировано ни одного смертельного случая. Впрочем, эксперты ставят под сомнение заявления корпораций из КНР об отсутствии смертельных случаев, поскольку их политика прозрачности вызывает сомнения.

Отмечается, что за последние месяцы Amazon наняла несколько десятков тысяч новых сотрудников для обслуживания складов, создав необходимые американской экономике во время кризиса рабочие места. Однако теперь некоторые работники боятся выходить на работу.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире достигло более 9,4 млн человек. Умерли 482 тысячи, более 4,7 млн выздоровели. На первом месте по числу заболевших США — 2 381 361 человек, на втором Бразилия — 1 188 631, Россия занимает третью строчку.

Как писал NEWS.ru, за период с 18 марта по 22 апреля американские миллиардеры заработали на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это эквивалентно $308 млрд. Больше всего увеличились доходы и без того самого богатого человека в мире Джеффа Безоса, владельца онлайн-магазина Amazon. C начала года его состояние выросло на $25 млрд. Как замечают эксперты аналитического центра, эта сумма больше, чем ВВП Гондураса за 2018 год.